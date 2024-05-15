В среду, 15 мая, в Украине идет 812-й день войны с Россией.

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15 мая

11.05 "Корейский сценарий". Украина и Россия могут через несколько месяцев пойти на мирные переговоры и остановку войны по линии фронта, пишет The New York Times.

"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 год", - говорится в статье.

По мнению чиновников Белого дома, новое наступление РФ в Харьковской области "меняет траекторию войны в Украине".

С одной стороны американские чиновники считают, что многие текущие территориальные потери Украина сможет отбить - после того, как начнет поступать американская помощь, "скорее всего, где-то в июле", а Украина отправит на фронт больше молодых солдат.

С другой - "они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, или сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году".

Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: "Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их".

Помимо этого, по данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.

При этом Байден по-прежнему выступает против идеи Макрона с отправкой войск.

09.57 В российском Татарстане над селом Верхний Услон сбили беспилотник, пишут российские паблики.

В ряде городов закрыли небо из-за угрозы воздушной атаки.

09.25 По новому закону о мобилизации бизнес должен будет не просто вести военный учет, а обеспечивать вручение повесток своим сотрудникам, пишет "Судебно-юридическая газета".

Закон, вступающий в силу 18 мая, законодательно закрепит понятие «оповещения». Предприятия, учреждения и организации станут обязаны не только вести военный учет военнообязанных (порядок которого также конкретизируется законом), но и обеспечивать их «оповещение», что включает в себя вручение повесток.

По требованию ТЦК предприятия должны будут известить сотрудников о вызове и обеспечить их своевременное прибытие. Также необходимо ежегодно подавать в ТЦК списки своих сотрудников, подлежащих взятию на военный учет. А при принятии или увольнении военнообязанных - известить об этом ТЦК в течение недели.

За нарушение этих правил бизнес будут штрафовать - до 59,5 тыс. грн.

09.15 Экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщает ДТЭК.

Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

Напомним, что вчера свет аварийно отключали по всей Украине.

09.02 РФ за минувшие сутки продвинулась в направлении Волчанска, пишет военный паблик Deep State.

Судя по карте, россияне закрепились к северу от Волчанска на участке Гатище - Плетеневка, а также на северной окраине самого города.

Также они продвинулись к западу от Волчанска с опорой на село Бугроватка, которое, судя по карте Deep State, по большей части захвачено.

Украинский Генштаб в утренней сводке снова заявил, что ВСУ оставили ряд позиций под Волчанском, а также западнее - в районе Лукьянцов.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцов и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются", - сообщили в ГШУ.

При этом, судя по карте Deep State, положение в районе Лукьянцов за минувшие сутки не изменилось.

08.50 Зеленский из-за наступления россиян в Харьковской области отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

Об этом пишет испанское агентство EFE со ссылкой на источники. Заявляется, что отмена связана со "сложной ситуацией, которую переживает его страна перед лицом российского наступления".

Также издание пишет об отмене визита "из соображений безопасности".

СМИ сообщает, что Зеленский в Мадриде собирался встретиться с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности. Но теперь это подписание переносится.

08.42 В связи с атаками на Харьковскую область, Украина требует от Байдена снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по России

Об этом пишет американское издание Politico.

Группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой Конгресса по этому вопросу. Цель Украины - нанести удар по российским военным складам за границей, чтобы сорвать российские наступательные операции.

Украинские представители (в числе которых глава фракции "Слуга народа" Арахамия) заявляют, что "в течение нескольких недель наблюдали, как русские концентрируются возле украинской границы, не имея возможности использовать поставленное США оружие для нанесения превентивного удара".

Россия таким образом смогла сосредоточить на границе у Харьковской области не менее 30 000 военнослужащих и технику, не опасаясь массированных ракетных ударов.

Два американских чиновника заявили газете, что политика администрации Байдена не изменилась. "Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России", - сказал один из собеседников.

Еще три чиновника США считают, что цель Путина на данном этапе - добиться к концу этого года "переговоров о выгодных условиях для Москвы".

08.03 США рассматривают передачу Киеву еще одной батареи Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Такая батарея включает радары и станции управления, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства.

07.57 Кадры первых минут после вчерашнего прилета по высотному зданию в Харькове.

По последним данным, там пострадали 18 человек.

07.45 В РФ заявили о массированной ракетной атаке на Крым. В министерстве обороны утверждают, что сбили десять ракет ATACMS.

Местные паблики сообщают о двух волнах ударов по аэродрому Бельбек под Севастополем.

07.37 "Укрэнерго" заявляет о новых аварийных отключениях света.

Они применяются сегодня с 6:40 до 9:00.

Причина - рост потребления в связи с похолоданием и на фоне разрушений в энергетике после российских обстрелов.