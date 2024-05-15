Анализируем 812-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Утром военный паблик Deep State сообщил о закреплении российских сил в северной части Волчанска и приближении к нему с западной стороны.

К западу от Волчанска у россиян, по всей вероятности, есть две цели: войти в город с этой стороны, а также перерезать трассу, которая ведет в город с юго-запада. До нее от практически полностью захваченной Бугроватки примерно пять километров. Это позволило бы частично окружить Волчанск.

Днем стали появляться сведения, что ситуация в городе ухудшается. Украинские полицейские опубликовали видео, где за кадром слышна интенсивная перестрелка. Полицейские заявили, что "армия РФ занимает позиции на улицах Волчанска", а ситуация "крайне сложная".

Военный эксперт Bild Юлиан Репке считает, что заявления Украины о "зачистке" противника, прорвавшегося на северные окраины Волчанска, являются "пиаром". Поскольку россияне продвигаются вперед.

"В Волчанске появляются все больше признаков того, что ситуация для украинских защитников продолжает ухудшаться. Вчерашние официальные заявления о том, что "в северных пригородах идут зачистки", материализовались как... пиар. Русские продвигаются в город и вокруг него",- написал Рёпке.

Российские паблики заявляют, что их войска сейчас штурмуют промзону Волчанского агрегатного завода, который находится ближе к центру города. Украина этого не подтверждала.

Но очевидно, что ситуация вокруг Волчанска складывается для ВСУ все менее благоприятно.

Еще со вчерашнего вечера оставление ряда позиций под Волчанском подтвердил Генштаб ВСУ. Сегодня украинское Минобороны подтвердило, что армия РФ зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города.

"Да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы" - заявил спикер МО Дмитрий Лазуткин.

Правда, позже Генштаб заявил, что россиян из Волчанска частично выбили. "Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.

В тоже время ряд российских военных пабликов под вечер заявили, что Волчанск "полностью перешел под контроль российской армии".

Доказательств ни заявлений Генштаба о вытеснении российских сил из города, ни заявлений российских военных пабликов о его взятии, на данный момент нет.

На других участках российского прорыва - в направлении Липцов - россияне, как подтверждает Генштаб, захватили Лукьянцы. Минобороны РФ добавляет, что захвачено Глубокое, но Украина этого не подтверждала. На карте паблика Deep State оно наполовину захвачено РФ, а наполовину в серой зоне.

Судя по видео, поступающим из Харьковской области, по позициям ВСУ здесь постоянно летят КАБы

Также над регионом барражируют российские "Ланцеты", которые наносят удары уже под самым Харьковом.

Из-за ситуации в Харьковской области Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

На Запорожском фронте минобороны РФ заявило о захвате села Работино. Оно находится на мелитопольском направлении, где был основной удар контрнаступления ВСУ минувшим летом. Было освобождено в ходе тех боев.

Позже украинские военные паблики заявили, что Работино контролируется частично ВСУ, а частично в серой зоне. Похожим образом выглядит карта Deep State. Официально ВСУ захват села также опровергли. "Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности", — заявил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Ночью ВСУ, судя по всему, нанесли удар по Крыму. Россия заявляет об отражении десяти ракет ATACMS. Удар, как пишут в пабликах, был по аэродрому Бельбек. Украинские телеграм-каналы сообщают, что уничтожены самолеты МиГ-31, две установки ПВО и радар, повреждены три Су-27, а также убито 11 российских военных.

Впрочем, официально Украина этого не подтверждала.

Сегодня РФ нанесла ракетные удары по Днепру, Харькову и Николаеву. В Днепре двое погибших после прилета по инфраструктурному объекту. В Николаеве удар был по промзоне, пять человек пострадали.

В Харькове после прилета насчитали 18 пострадавших и поврежденные дома.

С похолоданием в Украину вернулись аварийные отключения света. Они начались вчера во всех областях, продолжились сегодня утром и анонсируются снова на вечер.

"При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей", - сообщает "Укрэнерго".

Реальны ли переговоры?

Сегодня госсекретарь США Блинкен второй день находился в Киеве.

Первый день больше всего запомнился тем, что он сыграл на гитаре в одном из киевских баров песню "Rockin' In The Free World".

Это вызвало у многих украинских пользователей резкую реакцию.

Вот некоторые реакции:

"Просто власти в США полные жалкие ничтожества и уроды. Пока Россия ведет новое наступление в Харьковской области, стирает Волчанск с лица земли, когда Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации, а Блинкен себе торчит в центре Киева в баре, вместе с такими же моральными уродами. Это все, что вам нужно знать об этих нелюдях и партнерах".

"В Харькове семь прилетов за день, с Салтовки руками грузит ракету полиция, по Украине экстренные отключения света, пока этот тип играет на гитаре в Киеве".

Часть пользователей соцсети Х и вовсе назвала госсекретаря "дегенератом" и "довбо@бом".

Сегодня Блинкен сделал ряд политических заявлений.

Во-первых, подтвердил, что Штаты обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове, о чем накануне писало агентство Bloomberg.

Во-вторых, коснулся вопроса ударов по России западным вооружением. Госсекретарь довольно неопределенно ответил на вопрос запрещают ли США Украине наносить удары американским оружием за пределами ее международно-признанных границ (то есть, по России).

"Мы не поощряем и не допускаем ударов за пределами Украины", - сказал Блинкен. Но при этом добавил, что Украина "должна решать сама, как ей вести эту войну, которая ведется для защиты ее свободы и суверенитета".

Но вряд ли эту оговорку можно трактовать, как одобрение ударов по РФ американским оружием. Издание Politico сегодня сообщило, что в Вашингтоне сейчас находится делегация украинских нардепов, которые лоббируют снятие запрета. Однако, по данным газеты, Белый дом своего мнения пока не изменил.

Третье важное заявление Блинкена - о переговорах. По мнению госсекретаря, Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а "США поддержат Киев в любом случае". "Если бы Путин проявил интерес к серьезному участию в переговорах, я уверен, что украинцы отреагировали бы на это", - добавил он.

Отметим, что Путин ранее сегодня уже выразил такую готовность.

В интервью китайскому агентству "Синьхуа" он заявил, что в основу дипломатического процесса может быть положен китайский мирный план, который предусматривает начало переговоров по нынешней линии фронта (то есть, без вывода российских войск).

При этом переговоры должны включать "серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны (то есть, Украины - Ред.)". Путин назвал главной проблемой переговоров "надежность гарантий" со стороны Запада.

По словам президента РФ, Украина и Запад не хотят обсуждать китайский план.

"К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу", - сказал Путин. Россия же, по его словам, от переговоров "никогда не отказывалась".

То есть РФ дает всячески понять, что готова вести переговоры, но с фиксацией российского контроля над уже захваченными украинскими территориями, что противоречит "формуле Зеленского", которая требует ввода российских войск на границы 1991 года.

Между тем, в Европе о нереальности выхода на границы 1991 года и о необходимости компромиссов для остановки войны заявляют даже те политики, которые ранее призывали к максимальному расширению помощи Украине. В частности, президент Чехии Петр Павел.

"Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", - сказал Павел.

Это заявление, как и то, что говорил Блинкен, может оказаться неслучайным.

Сегодня Газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Украина и Россия могут через несколько месяцев пойти на мирные переговоры и остановку войны по линии фронта.

"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 год", - говорится в статье.

По мнению чиновников Белого дома, новое наступление РФ в Харьковской области "меняет траекторию войны в Украине".

С одной стороны американские чиновники считают, что многие текущие территориальные потери Украина сможет отбить - после того, как начнет поступать американская помощь, "скорее всего, где-то в июле", а Украина отправит на фронт больше молодых солдат.

С другой - "они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, или сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году".

Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: "Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их".

Помимо этого, по данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.

При этом Байден по-прежнему выступает против идеи Макрона с отправкой войск.

Ранее другие американские медиа писали о том, что Россия может использовать наступление под Харьковом, чтобы склонить оппонентов к переговорам. То есть, как видим, тема дипломатии в последние дни вновь активизировалась.

И на это есть свои причины.



Во-первых, наступление россиян под Харьковом показало исчерпаемость резервов ВСУ. Вчерашний мрачный комментарий Буданова в этом плане очень показательный. И проблему трудно будет решить в ближайшее время. Закон об ужесточении мобилизации если даже и даст эффект (в чем у многих есть сомнения), то через несколько месяцев. А на Западе, по различным сигналам, пока нет готовности отправлять войска в Украину. Более того, нет даже готовности разрешить удары западным оружием по российской территории. Особенно после фактически ультиматума Москвы 6 мая с намеком на возможность применения ядерного оружия. Министр обороны Британии вчера заявил, что Лондон разрешает бить своими ракетами только по международно-признанной территории Украины. А американская администрация, судя по сообщениям СМИ, также отказывается давать добро на удары своими ракетами по территории РФ. То есть, на Западе демонстрируют неготовность более глубоко втягиваться в войну в Украине.



Во-вторых, на основе сопоставления описанных выше моментов западные СМИ пишут о вероятности того, что Украина начнет переговоры с РФ об остановке войны по линии фронта ("корейский сценарий"). В Украине никто официально пока этого не подтверждает. Власти продолжают декларировать готовность вести войну до выхода на границы 1991 года. Однако логика в изменении этой позиции есть. Если действительно ситуация с резервами сейчас столь тяжела, как заявляется, и если эту проблему нельзя решить в ближайшие месяцы, то продолжение войны приведет лишь к потери новых территорий и ухудшению переговорных позиций Киева. То есть, в остановке войны сейчас заинтересована в первую очередь Украина. Кроме того, уже на протяжении нескольких месяцев заметно меняется и общественное мнение в стране. Судя по опросам, все больше людей выступает за скорейшее окончание войны. Усталость от долгой войны при отсутствии успехов на фронте, страх перед тотальной мобилизацией, которую власти хотят запустить в ближайшее время, только усиливают подобные настроения. Повторимся, пока нет официальных подтверждений того, что Киев готов изменить свою позицию по поводу "войны до границы 1991 года". Но такая вероятность сейчас выглядит не нулевой. Также как и согласие на "корейский вариант" Вашингтона. В первую очередь - по предвыборным соображениям. Затянувшаяся война - один из козырей Трампа, который обвиняет Байдена в неспособности ее остановить и обещает закончить войну за "24 часа". Поэтому прекращение боев было бы выгодно президенту США, так как он мог бы предстать в качестве "миротворца".



В-третьих, о своей готовности остановить войну по линии фронта заявил накауне визита в Китай и Путин, который, как мы писали выше, поддержал китайскую "формулу мира" - остановку боев по линии соприкосновения без вывода российских войск с уже захваченных территорий. Также он сказал, что переговоры должны включать "серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны (то есть Украины - Ред.)".

Судя по всему, он имеет в виду те пункты, которые были заложены в проектах "Стамбульских соглашений" - нейтральный статус Украины и гарантии безопасности. И при этом - фиксация контроля РФ над захваченными территориями через прекращение боев по линии фронта.

Правда, на Западе и в Украине распространена точка зрения, что в нынешней ситуации, когда российские войска наступают, Путину не выгодно идти на остановку войны. Но у Кремля, как мы уже рассказывали, есть довольно сильные резоны согласиться на скорейшее окончание войны по линии фронта. И, нельзя исключать, что в конечном счете они и сработают.



Однако, нужно понимать, что и в Украине, и в России, и на Западе есть силы, которые в скором окончании войны не заинтересованы и постараются сделать все, чтоб она продолжалась и дальше. Мы уже отмечали, что с 2014 года было много ситуаций, когда, казалось, что мирное урегулирование уже "на пороге". Но каждый раз случалось нечто, что срывало договоренности и конфликт заходил на новый виток вплоть до полномасштабной войны. Поэтому наверняка "партии войны" в разных странах приложат максимум усилий, чтоб любые потенциальные договоренности сорвать. Получится ли у них на этот раз – увидим в ближайшие месяцы.

Покушение на Фицо

Сегодня в Словакии стреляли в премьера Роберта Фицо. Это произошло в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Нападавший смешался с толпой и несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к публике.

Стрелка тут же поймали. Кто он - пока официально неизвестно. СМИ пишут, что на Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия", которая проиграла премьерскому блоку на выборах. Цинтула ранее открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.

СМИ пишут, что перед покушением на Фицо мужчина крикнул премьеру "Робо, иди сюда" и открыл огонь. Также сообщается, что у подозреваемого было легально зарегистрированное оружие, из которого он и стрелял.

После покушения премьер-министра посадили в машину и повезли на вертолет, а оттуда - в ближайшую крупную больницу.

Представители Фицо официально заявили, что он находится "в опасном для жизни состоянии" и "получил множественные ранения". "Все решится в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.

Многие мировые лидеры, включая Владимира Зеленского, осудили покушение.

Роберт Фицо пришел к власти в Словакии относительно недавно, хотя ранее уже был премьером - в 2006-2010 и 2012-2018 годах, и в третий раз возглавил правительство с 2023 года.

Фицо выступал за скорейшее прекращение войны в Украине путем переговоров с Россией и считал "тупиковой" ставку на нанесение поражения РФ на поле боя. После прихода к власти премьер остановил военную помощь Украине. Он также обещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку это, по его мнению, приведет к третьей мировой войне.

За это Фицо на Западе и в Украине часто обвиняли в "пророссийскости". Сам он эти обвинения отрицал.