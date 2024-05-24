Со стороны Беларуси может быть открыт второй фронт.

Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат Евгений Шевченко, который до войны летал в Минск на переговоры с Александром Лукашенко.

"Не хочу нагнетать обстановку. Но не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче (как мы писали, самолет Dassault Falcon 900C экс-президента приземлился сегодня в аэропорту Гомеля - Ред.). Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!" - сказано в публикации Шевченко.

Напомним, слухи о возможном вступлении Беларуси в войну ходят уже давно, еще с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя до сих пор они ни разу не подтверждались. Эти слухи опровергал Лукашенко.

Сейчас вступление в войну Беларуси может стать куда большей проблемой для Украины, чем в начале войны, поскольку ВСУ уступают по численности российской армии и имеют ограниченные резервы. Открытие нового фронта эти проблемы очень серьёзно усугубит.

Правда, пока нет признаков того, что Беларусь готовит ударную группировку для наступления на Украину. О крупных мобилизационных мероприятиях в республике ничего не известно. Но, если они начнутся, это станет первым реальным сигналом о возможности вступления Беларуси в войну.

Впрочем, в Украине распространено мнение, что курсирование слухов о вступлении Минска в войну - это информационная спецоперация Кремля с целью вынудить ВСУ держать крупную группировку войск у белорусской границы.

"Страна" подробно анализировала вероятность вступления в войну Беларуси.