В Беларусь прилетел самолёт Виктора Януковича.

Об этом сообщает телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в аэропорту Гомеля в 12:50.

Канал напомнил, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года, когда шли мирные переговоры по Украине.

Сейчас же в Минске с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Как заявил глава Кремля, он планирует обсудить с Александром Лукашенко "вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных".

Кроме того, в столицу Беларуси прилетел и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Тем временем война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера военный паблик Deep State сообщил о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате соседней Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала. Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. В ГПСУ сообщили об активизации российских ДРГ в Сумской области.

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