Вопросы безопасности и ядерные учения. В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
В четверг, 23 мая, ближе к полуночи в Минске начались переговоры главы Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщают российские и белорусские государственные издания.
Путин заявил, что планирует обсудить с Лукашенко "вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных".
Напомним, 21 мая в России начались ранее анонсированные учения по применению тактического ядерного оружия.
В Минобороны РФ заявили, что в рамках первого этапа "отрабатываются задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в назначенный район".
Перед этим госсекретарь совбеза РБ Александр Вольфович сообщил, что Беларусь тоже проведет ядерные учения параллельно с Россией. По его словам, Минск "проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы".
Как мы писали, в прошлом году РФ разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Сообщалось, что Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями - системами "Искандер".