В четверг, 23 мая, ближе к полуночи в Минске начались переговоры главы Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщают российские и белорусские государственные издания.

Путин заявил, что планирует обсудить с Лукашенко "вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных".

Напомним, 21 мая в России начались ранее анонсированные учения по применению тактического ядерного оружия.

В Минобороны РФ заявили, что в рамках первого этапа "отрабатываются задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в назначенный район".

Перед этим госсекретарь совбеза РБ Александр Вольфович сообщил, что Беларусь тоже проведет ядерные учения параллельно с Россией. По его словам, Минск "проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы".

Как мы писали, в прошлом году РФ разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Сообщалось, что Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями - системами "Искандер".