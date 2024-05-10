Беларусь строит военную базу для ядерного оружия возле границы с Украиной - NYT
Беларусь строит недалеко от границы с Украиной военную базу, где, вероятно, будет ядерное оружие.
Об этом пишет американская газета The New York Times.
Сообщается, что база расположена в Осиповичах, в 190 км от Украины.
Там же размещены и белорусские ракеты "Искандеры", способные пускать ядерные и обычные боеголовки.
Напомним, что в прошлом году РФ разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Сообщалось, что Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями - системами "Искандер".
Как мы писали, 6 мая Россия объявила, что в ответ на западные заявления о возможности ввода войск в Украину и ударов по территории РФ она проведет учения по тактическому ядерному оружию.
После этого в Беларуси заявили, что тоже проведут ядерные учения параллельно с Россией. Сообщалось, что Минск "проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы".
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