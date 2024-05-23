Президент Беларуси Александр Лукашенко провел крупную военную перестановку. Новым начальником белорусского Генерального штаба стал Павел Муравейко.

Об этом сообщают местные СМИ.

До назначения генерал-майор Муравейко был первым заместителем госсекретаря Совета безопасности страны. Сейчас ему 52 года.

Он заменил на должности главы Генштаба Виктора Гулевича. Официально сообщалось, что он был уволен из-за возраста. Ему 54 года.

Муравейко окончил Минское высшее военно-политическое училище и Военную академию российского Генштаба. Служил в мотострелковых войсках. С 2013 по 2020 год занимал должность начальника Главного оперативного управления Генштаба.

В декабре 2023 года Муравейко попал в станционные списки Евросоюза, связанные с российским вторжением в Украину.

Напомним, ранее в РФ сменили министра обороны: на место Сергея Шойгу пришел Андрей Белоусов. Также там начали арестовывать генералов по коррупционным делам.

При этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов остаётся на своей должности. Владимир Путин заявил, что менять его не намерен.

"Страна" подробно разбирала, как это может повлиять на войну в Украине.