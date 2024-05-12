Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший эту должность Сергей Шойгу уже получил пост секретаря Совета безопасности. Кроме того, одновременно Шойгу будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ.

Кто же такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу на посту министра обороны РФ?

По своей идеологической ориентации он системный либерал. Так в России называют людей либеральных взглядов, которые, тем не менее, сохраняют верность Путину.

В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа (ещё одного видного системного либерала) Белоусова позвали в правительство на должность заместителя министра экономического развития.

Затем, с 2013 по 2020 год, он занимал пост помощника Путина по экономическим вопросам. То есть был приближен к президенту.

В 2020 году Белоусов стал первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

Белоусова считают одним из главных идеологов нынешнего экономического курса РФ - военного кейнсианства, подразумевающего большие вливания в экономику бюджетных денег через военные расходы (и не только). Как считают эксперты, это и стало одним из главных факторов наблюдаемого ныне экономического роста России.

Кроме того, в мае 2023 года на посту заместителя председателя правительства Белоусов лично докладывал Путину о сложностях с созданием в России полного цикла производства дронов (возможно, он этой проблематикой и занимался). Из чего следует, что Путин, вероятно, планирует возложить на нового министра вопросы снабжения армии и организации производства оружия без какого-либо вмешательства в боевые операции, поскольку начальник Генштаба Герасимов остался на своем посту.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если министерство обороны возглавит гражданский человек", - пояснил назначение спикер Кремля Дмитрий Песков.

А вот Шойгу по сути пошел на повышение: пост секретаря Совбеза РФ фактически дает опосредованное влияние над всеми силовыми структурами России.

Также стоит отметить, что не оправдались прогнозы нескольких российских телеграм-каналов о том, что министром обороны станет Алексей Дюмин, а главой Генштаба ВС РФ Сергей Суровикин. "Страна" ранее подробно анализировала, почему эти прогнозы выглядят малоправдоподобными.