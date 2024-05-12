Кто такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу на посту министра обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший эту должность Сергей Шойгу уже получил пост секретаря Совета безопасности. Кроме того, одновременно Шойгу будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ.
Кто же такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу на посту министра обороны РФ?
По своей идеологической ориентации он системный либерал. Так в России называют людей либеральных взглядов, которые, тем не менее, сохраняют верность Путину.
В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа (ещё одного видного системного либерала) Белоусова позвали в правительство на должность заместителя министра экономического развития.
Затем, с 2013 по 2020 год, он занимал пост помощника Путина по экономическим вопросам. То есть был приближен к президенту.
В 2020 году Белоусов стал первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Белоусова считают одним из главных идеологов нынешнего экономического курса РФ - военного кейнсианства, подразумевающего большие вливания в экономику бюджетных денег через военные расходы (и не только). Как считают эксперты, это и стало одним из главных факторов наблюдаемого ныне экономического роста России.
Кроме того, в мае 2023 года на посту заместителя председателя правительства Белоусов лично докладывал Путину о сложностях с созданием в России полного цикла производства дронов (возможно, он этой проблематикой и занимался). Из чего следует, что Путин, вероятно, планирует возложить на нового министра вопросы снабжения армии и организации производства оружия без какого-либо вмешательства в боевые операции, поскольку начальник Генштаба Герасимов остался на своем посту.
"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если министерство обороны возглавит гражданский человек", - пояснил назначение спикер Кремля Дмитрий Песков.
А вот Шойгу по сути пошел на повышение: пост секретаря Совбеза РФ фактически дает опосредованное влияние над всеми силовыми структурами России.
Также стоит отметить, что не оправдались прогнозы нескольких российских телеграм-каналов о том, что министром обороны станет Алексей Дюмин, а главой Генштаба ВС РФ Сергей Суровикин. "Страна" ранее подробно анализировала, почему эти прогнозы выглядят малоправдоподобными.