В западной прессе преобладают неожиданно лестные характеристики Андрея Белоусова, которого Путин выдвинул на пост министра обороны вместо Шойгу.

Его называют "некоррумпированным технократом", который сможет навести порядок в минобороны и подготовить Россию к длительной войне.

Однако звучат и другие оценки. Так главный редактор газеты "Редакция Германия" (бывшая "Русская Германия") Борис Фельдман считает, что назначение Белоусова может "радикально помочь Украине".

По его мнению, в связи с приходом нового министра неизбежны чистки в руководстве МО, что скажется на управляемости армии.

"Белоусов пришел победить не Зеленского, а Шойгу. Истекающая кровью, но при этом наступающая российская армия сегодня оперативно подчиняется министру обороны. У этой армии есть уникальное окно возможностей: от середины мая, когда дороги на Донбассе и в окрестностях уже позволяют наступать, до середины лета, когда американская военная помощь и первые эксадрильи F-16 уравновесят российское превосходство в живой силе.

Если это "окно" будет армией про@рано в результате того, что новый министр вышвырнет из МО команду предшественника, а его собственная команда лишь начнет входить в детали (вероятность именно такого развития событий огромна), то эта пертурбация, возможно, станет рукой Судьбы, спасшей Украину от территориальных и людских потерь", - пишет Фельдман.

В качестве исторической аналогии он приводит события весны 1941 года, когда Гитлер решил напасть на Югославию из-за чего отложил с мая на июнь вторжение в СССР. В результате немецкая армия не успела до наступления холодов дойти до Москвы, что и стало одной из причин разгрома Вермахта в битве за столицу Советского Союза.

"Так что не исключено, что историкам второй половины текущего века придется ввести в оборот "фактор Белоусова" в качестве спасительного стечения обстоятельств в один из самых критических моментов последней большой войны в Европе", - пишет Борис Фельдман.

Насколько вероятен описанный вариант, что замена Шойгу на Белоусова приведет к дезорганизации управления российской армией, что, как минимум на время, скажется на ее боеспособности?

Назначение человека на большую должность в новой для него сфере всегда большой риск и эксперимент - получится-не получится. Особенно если он сходу начнет некие радикальные перемены, не изучив изнутри как работает весь механизм.

В случае с Белоусовым вроде как Путин минимизировал этот риск тем, что оставил на своем посту начальника Генштаба Герасимова. И, по распространенной в СМИ трактовке назначения, Белоусов сосредоточится на наведении порядка с финансами и управлением в МО, а в вопросы командованием армией вмешиваться не будет, оставив эту сферу команде Герасимова.

Но во-первых, от раскладов в МО также сильно зависит и ситуация в армии, так как именно министерство обеспечивает снабжение, логистику, поставки оружия в армию, кадровое обеспечение, информационное сопровождение. Поэтому если вдруг всех разом в МО поменяют и отправят по тюрьмам (как это произошло с Ивановым и Кузнецовым) на армии это неизбежно скажется. Даже если новые люди будут более профессиональные и менее коррумпированные (что далеко не факт) им понадобится время, чтоб перезапустить систему.

Во-вторых, как показали события прошлого года до и во время пригожинского мятежа, внутри российской армии существует сильная оппозиция Герасимову. Относительно природы появления этой оппозиции есть разные трактовки - от претензий к профессионализму Герасимова и отголосков межклановых войн "башен Кремля" до желания определенных сил устроить военный переворот и отстранить от власти Путина. Тот же мятеж Пригожина, хоть и проходил под лозунгами против Шойгу-Герасимова, тем не менее, после того как Путин назвал его "предательским" и приказал прекратить (а участники мятежа этого не сделали), он превратился уже в мятеж против Путина. И те, кто однажды уже отказался исполнять приказ президента, могут это сделать и второй раз в любой момент.

Закономерно поэтому, что после провала мятежа оппозиция в армии сильно ослабла, одного из ее лидеров Суровикина отправили в ссылку, а Герасимов укрепил контроль над армией и ее управляемость Генштабом.

Отставка Шойгу была воспринята "оппозиционерами" как надежда на тотальный реванш. И хоть их план назначения министром обороны Дюмина, а главой Генштаба Суровикина не сработал, судя по активности "пригожинской" сетки телеграмм-каналов, они не оставляют надежд вернуться на ключевые должности в МО. Например, на уровне заместителей нового министра, предложив себя экономисту Белоусову в качестве "военспецов". Если это произойдет, то неизбежен конфликт Генштаба и министерства, который наверняка будет сопровождаться информационной войной против Герасимова. Что явно не усилит позиции российской армии на фронте. В перспективе это также может привести и к отставке Герасимова, смене командования ВС РФ. Что в разгар войны будет означать как минимум временный дисбаланс управления войсками.

Правда, на данный момент кажется крайне маловероятным то, что в нынешней ситуации, когда армия РФ развивает наступление, Путин позволит кому-то сильно махать шашкой по головам военного командования. Но если такое случится и Украина нежданно-негаданно получит передышку, то это может стать началом нового перелома во всем ходе боевых действий.