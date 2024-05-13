Назначение нового будущего министра обороны РФ Андрея Белоусова указывает на то, что Владимир Путин хочет "кардинально изменить подход к двухлетнему вторжению в Украину", получив более тесный контроль над огромными российскими оборонными расходами.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.

Сообщается, что Белоусов не имеет собственной властной базы, не служил в армии и верен Путину.

"Он абсолютно не коррумпирован. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами. Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает", - рассказал газете человек, знавший Путина и Белоусова на протяжении десятилетий.

Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко считает, что военные расходы сильно увеличатся и будут жестче контролироваться.

"При Шойгу это выглядело так, будто Сергей Кужугетович просто подошел к кабинету министров и вынул деньги. Белоусов будет другим. Но военные расходы могут скорее увеличиться, чем снизиться. Белоусов — видный сторонник роли промышленности в экономике, поэтому он полностью за накачку экономики деньгами через оборонный сектор", - заявила Прокопенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Белоусов считался идеологом политики "военного кейнсианства" - вливания бюджетных денег через военные расходы (и не только) в экономику, что, по оценкам экспертов, стало одним из главных факторов нынешнего экономического роста в РФ.

Между тем украинские эксперты заявляют, что назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ - это "очень плохие новости" для Украины, поскольку теперь "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства".