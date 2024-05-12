Назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ - это "очень плохие новости" для Украины.

Такое мнение высказал в Фейсбуке украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, теперь "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства".

Кущ считает, что Белоусов сыграл роль "в создании модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям".

"Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", - написал экономист.

Ранее "Страна" писала о том, что Белоусов считался идеологом политики военного кейнсианства - то есть вливания в экономику бюджетных денег через военные расходы. По оценкам экспертов, это стало одним из главных факторов нынешнего экономического роста в РФ.

Мы также подробно рассказывали, кто еще кроме Белоусова войдет в новое правительство России, в частности, в его силовой блок.