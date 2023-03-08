Вчера президент РФ Владимир Путин встретился с главой правления Сбербанка Германом Грефом.

Как сообщает сайт Кремля, президент РФ высоко оценил как Сбербанк справляется с последствиями санкции и поблагодарил Грефа. В целом, релиз об этой встрече Кремль выпустил очень позитивный.

Греф является одним из известных представителей так называемых "системных либералов" ("сислибы") в российской власти. После 24.02.2022 они как бы ушли ушли в тень, очень осторожно комментируют любые темы, связанные с войной (за что им СМИ дали название "Партия молчания"), однако своего влияния отнюдь не потеряли.

Наоборот – если посмотреть эфиры главных программ федеральных телеканалов последних недель, то там много внимания уделяется двум самим видным представителям "Партии молчания" - премьер-министру Мишустину и мэру Москвы Собянину. Они в эфире присутствуют гораздо заметнее, чем представители "партии войны" вроде Кадырова, не говоря уже о Пригожине (о котором федеральные телеканалы упоминают весьма редко).

Естественно, из одного этого факта еще не следует вывод, что Путин делает какую-то особую ставку на "партию молчания" давая ей приоритет перед другими "башнями Кремля". У их обильного присутствия в медиа-поле могут быть и более прозаические объяснения. Собянину, например, в этом году предстоит переизбираться на пост мэра. И его пиара будет в ближайшие месяцы наверняка еще очень много.

Мишустину уделяют много внимания в силу его должности, а также из-за взятой Кремлем в последнее время линии показывать российскому обществу, что "в стране продолжается нормальная мирная жизни" и не действует принцип "пушки вместо масла".

Однако объективно это работает на усиление их позиций.

Тем более, что в ходе войны российская экономика и экономический блок российской власти (которым руководит "Партия молчания") оказались зримо эффективнее, чем силовой блок. К тому же, на фоне постоянного "информационного бурления" последних месяцев у представителей "партии войны" с их взаимной грызней и рассказами о грядущем "пизд@це" в случае контрнаступления ВСУ на Бахмут, Мишустин, Собянин и даже Греф выглядят оплотом стабильности и государственничества.

Приведет ли это к каким-то ощутимым изменениям в раскладах внутри российской власти, и соответственно, в ее курсе, пока сказать сложно. Тем более достоверно неизвестно какие у тех же Собянина или Мишустина в реальности сейчас взгляды на войну в Украине и ее перспективы (хотя в западной прессе проходила информация, что накануне вторжения Греф пытался отговорить от него Путина).

Но стоит напомнить, что, по российской конституции, в случае досрочного ухода со своего поста президента РФ, и.о. главы государства становится премьер-министр.

Ранее мы подробно писали о том, что в этом году сказал Путин в своем послании Федеральному собранию РФ. Основную часть речи заняли социально-экономические, а не военные вопросы.