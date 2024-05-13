Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко назвал Андрея Белоусова, которого глава Кремля Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ, опытным управленцем и высказал мнение, что тот может обеспечить "долгосрочную войну на истощение".

Об этом Литвиненко сказал в комментарии AFP.

Кроме того, секретарь СНБО выразил мнение, что Белоусов обладает "серьезными связями" в российской разведке.

Также, комментируя ситуацию на линии фронта, Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков".

Ранее "Страна" писала о том, что Белоусов считался идеологом политики "военного кейнсианства" - вливания бюджетных денег через военные расходы (и не только) в экономику, что, по оценкам экспертов, стало одним из главных факторов нынешнего экономического роста в РФ.

Между тем украинские эксперты заявляют, что назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ - это "очень плохие новости" для Украины, поскольку теперь "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства".

В свою очередь газета Financial Times считает, что назначение нового будущего министра обороны РФ Андрея Белоусова указывает на то, что Владимир Путин хочет "кардинально изменить подход к двухлетнему вторжению в Украину", получив более тесный контроль над огромными российскими оборонными расходами.