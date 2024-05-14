Владимир Путин назначил своим помощником экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Напомним, что должность Патрушева в Совбезе занял Шойгу. СМИ называли Патрушева одним из самых приближенных к Путину людей.

Также Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области.

Дюмин был близок к покойному куратору "Вагнера" Пригожину и недавно ходили слухи о его назначении министром обороны.

Позже Дмитрий Песков рассказал, чем будут заниматься Дюмин и Патрушев.

Экс-глава Совбеза "будет курировать вопросы кораблестроения, но будут и другие функции".

А экс-губернатор Тульской области "будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом".

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