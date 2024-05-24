Президент РФ Владимир Путин готов прекратить вооружённый конфликт с Украиной и провести разграничение по текущей линии фронта. Однако если Киев и Запад не согласятся на его условия, Кремль готов и продолжать войну.

Об этом пишет новостное агентство Reuters со ссылкой на четыре собственных российских источника.

"Путин может воевать столько, сколько потребуется, но он готов и к прекращению огня – к замораживанию войны", – сказал высокопоставленный российский источник.

В ближнем кругу советников Путин "выразил разочарование тем, что, по его мнению, Запад пытается сорвать урегулирование (войны в Украине - Ред.), и решением Зеленского исключить переговоры", пишет издание.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ "неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей" и не хочет "вечной войны".

Источники издания утверждают, что Путин, переизбранный в марте на новый шестилетний срок, предпочёл бы воспользоваться нынешней инициативой армии РФ на фронте, чтобы "оставить войну позади".

Основываясь на своих знаниях о разговорах в кремлёвских кулуарах, два источника заявили, что Путин считает достаточным объём успехов в ходе войны с Украиной, чтобы продать это как победу российскому народу. При этом новые "достижения" в случае продолжения конфликта потребуют общенациональной мобилизации, чего Кремль не хочет, опасаясь недовольства населения.

"Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", – сказал источник.

Ещё один фактор, влияющий на точку зрения главы Кремля о том, что война в Украине должна закончиться, заключается в том, что чем дольше затягивается конфликт, тем больше возвращаются "на гражданку" российских военных, недовольных работой и перспективами дохода, и это потенциально создаёт напряжённость в обществе, сказал изданию один из источников, работавший с Путиным.

В случае, если прекращения огня достичь не удастся, Путин хочет захватить как можно больше территории.

"Россия будет продвигаться дальше. Путин будет медленно завоевывать территории, пока Зеленский не предложит остановиться", – заявил источник.

Президент РФ рассчитывает на то, что численно большее относительно Украины население России будет поддерживать превосходство на фронте и без мобилизации.

При этом все из опрошенных источников издания утверждают, что Путин сказал своим советникам, будто у него нет планов войны на территории НАТО.

Ранее Reuters писало, что Путин предлагал заморозить конфликт в Украине, но от такого предложения отказались США.

А New York Times сообщала, что Киев и Москва могут пойти на переговоры и остановить войну по корейскому сценарию.