В последнее время в западных СМИ пишут о том, что уже в ближайшие месяцы могут быть заключены договоренности об окончании войны путем ее остановки по линии фронта. А также о том, что к этому президента Украины Владимира Зеленского активно подталкивают страны Запада.



Правда, никаких официальных подтверждений со стороны Украины и Запада о готовности к переговорам пока нет. По-прежнему основной концепцией окончания войны для Киева и западных партнеров остается "формула мира Зеленского", которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года.

Нет четкого понимания и о том, хочет ли остановки войны Владимир Путин и если да, то на каких условиях. С одной стороны, и он, и другие представители российской власти заявляют о готовности к переговорам на основе "реалий на земле" (то есть фиксации территориальных завоеваний РФ в Украине). С другой стороны, российская армия наступает, и на Западе распространено мнение, что в таких условиях Кремль не захочет прекратить бои по линии фронта. Но в любом случае Путину никто такой вариант и не предлагает. А потому с уверенностью сказать, что он по этому поводу думает, пока невозможно.

Тем не менее многие признаки указывают, что сценарий окончания войны по линии фронта на разных уровнях обсуждается. Да и Зеленский фактически прямо на это намекает (подробно ситуацию мы анализировали в отдельном материале).

И в целом сейчас война подходит к развилке: либо постепенное затухание (с остановкой рано или поздно по актуальной линии фронта), либо, чтобы этого не допустить, эскалация. Для Украины второй вариант подразумевает отправку на войну миллионов мужчин, а возможно, и женщин, тотальное затягивание поясов по всем направлениям ради увеличения военных расходов, ещё большие жертвы и разрушения. Для Запада - резкое увеличение помощи Украине, разрешение бить ракетами по территории РФ, ввод натовских войск в Украину, кардинальное увеличение военных расходов, в том числе путем сокращения социальных программ. Для РФ - полномасштабную мобилизацию, полный перевод экономики на военные рельсы и максимизацию военных расходов ценой сокращения всех остальных, использование в войне ядерного оружия.

Для всех сторон переход на такие уровни эскалации сопряжен с огромными жертвами и рисками, главный из которых - угроза мировой ядерной войны со взаимным уничтожением.

Поэтому все стороны, находясь у такой развилки, вполне могут сделать выбор в пользу ее прекращения по линии фронта на тех или иных условиях.

Но также мы писали, что и в Украине, и на Западе, и в России есть силы (условная глобальная "партия войны"), которые в окончании войны в ближайшее время не заинтересованы. В прошлом они уже неоднократно срывали попытки закончить войну. И сейчас они также могут предпринять усилия, чтобы разрушить любые договоренности о компромиссах в зародыше и подтолкнуть всех участников выбрать иной путь на развилке: не мир, а эскалацию.



Вариантов у них много: и удары по мирным жителям с большим числом жертв, и покушение на лидеров стран, попытки внутренней дестабилизации и тому подобное.

Но один из наиболее вероятных вариантов их действий – провоцирование прямого столкновения Запада и России.

Москва 6 мая уже выдвинула фактически ультиматум Западу относительно использования западных ракет для ударов по территории РФ. США и другие страны пока утверждают, что не разрешают использовать свое оружие для ударов по международно признанной территории России. Даже Британия, которая ранее заявляла обратное, в последнее время говорит только о разрешении на удары в пределах международно признанных границ Украины.



В то же время и в Киеве, и на Западе есть немало сил, которые убеждают всех, что бояться ультиматумов РФ не стоит, и по российской территории можно и нужно бить западным оружием. Эти силы также продвигают мнение, что даже в случае прямого боестолкновения России и НАТО Москва не решится использовать ядерное оружие, а значит, не нужно бояться ввода войск западных стран в Украину.



На данный момент такая точка зрения не является превалирующей среди западных лидеров, поэтому большинство стран НАТО добро на ввод войск не дают.

Однако что касается разрешения на удары западными ракетами по российской территории, то эта тема, судя по публикациям в СМИ, уже обсуждается. Хотя такого решения пока не принято.

Но, если его примут, как на это отреагирует Россия?

В Москве есть своя партия войны, которая крайне не хочет, чтобы война закончилась в ближайшее время по линии фронта.

Также там есть мнение, что РФ было бы выгодно подвести ситуацию к грани прямого столкновения с Западом и угрозе ядерной войны ("Карибский кризис-2.0"), чтобы побудить США и ЕС выйти на некие стратегические договоренности с Россией по изменению глобального мироустройства.



Сторонники такой точки зрения и сейчас требуют "бахнуть" то ли по Западу, то ли "ядеркой" по Украине после каждых очередных ударов по Крыму или по российской территории. А если Украина ударит по РФ западными ракетами, то они однозначно постараются максимально это использовать, чтобы побудить Кремль к радикальным действиям в отношении западных стран. И это переведет войну на совсем другой уровень, не дав ей затухнуть, и создав условия для втягивания в нее НАТО напрямую, что, в свою очередь, резко увеличит угрозу ядерной войны. Потому что далеко не факт, что сторонам удастся остановиться в шаге от нее, как это было во время Карибского кризиса в 1962 году.

Естественно, сейчас нельзя на 100% сказать, что в ответ на использование западных ракет по российской территории Путин сразу ударит по Западу, а Запад в ответ начнёт войну с Россией. Но то, что вероятность такого варианта в случае ударов ракетами по российской территории возрастет, а шансы на остановку войны и мирное урегулирование резко уменьшается - очевидно.