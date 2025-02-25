Вчерашний вечер был полон неожиданностей. США и Россия вместе проголосовали против резолюции ООН с осуждением вторжения РФ в Украине. А затем вместе с Китаем - за резолюцию ООН о скорейшем завершении войны.

Президент США Дональд Трамп отказался называть российского лидера Владимира Путина диктатором (хотя неделей ранее назвал диктатором президента Украины Владимира Зеленского) и сказал, что ведет с ним переговоры по экономическим соглашениям, в частности, по редкоземельным металлам.



Трамп также выдал сенсацию, заявив, что Путин не против ввода в Украину европейских миротворцев, хотя до того Москва постоянно заявляла, что для нее это абсолютно не приемлемо. Правда, сам Путин согласие на миротворцев не подтверждал. Но до сих пор и опровержений из Москвы не поступало.



Из других важных заявлений Трампа – он подтвердил, что предлагает схему "сначала заключение перемирия и прекращение огня, а затем – мирное соглашение".

В целом же он постоянно подчеркивал, что переговоры с Москвой у него идут очень хорошо.



Неожиданно после встречи с Трампом повел себя и президент Франции Эмманюэль Макрон. Накануне СМИ предполагали, что он будет уговаривать американского лидера отказаться от двухсторонних переговоров с Путиным.



Однако от президента Франции прозвучали совсем иные заявления. Он сказал, что "настало время возобновить диалог с Путиным". Кроме того, он поддержал кабальную "сделку по недрам", которую американцы сейчас пытаются навязать Украине, заставив Киев расплатиться с США за несуществующий долг в сотни миллиардов долларов (Борис Джонсон сделку эту прямо назвал "аферой"). Также вслед за Трампом Макрон сказал, что прекращение огня может начаться в Украине в течение нескольких недель. И выступил против конфискации замороженных российских активов (чего требует Зеленский).



Далее сделал ряд заявлений Путин.



Буквально через час после того, как Трамп заявил о переговорах по природным ресурсам с Россией, Путин собрал совещание по разработке редкоземельных металлов, заявив, что их месторождения в РФ намного больше, чем в Украине. И подтвердил, что с Трампом действительно ведется диалог о совместных проектах в данной сфере.



Затем он сделал сразу несколько заявлений, основной смысл которых примерно такой: "мы с Трампом очень хотим побыстрее закончить войну, но Зеленский против, потому что боится проиграть на послевоенных выборах".

Также он сказал, что "не против сохранения украинской государственности" ("если оттуда не будет исходить угроза для России") и заявил, что его не волнует то, что Трамп хочет забрать украинские недра.

"Это не наше дело", - сказал Путин, как бы давая понять, что Трамп может делать, что считает нужным на подконтрольной Киеву части территории Украины. Более того, Путин сказал, что Трамп "хочет оздоровить ситуацию в Украине".



Путин поддержал и предложение Трампа синхронно снизить на 50% военные расходы как США, так и России. Что прозвучало резким диссонансом на фоне разговоров о необходимости повышения военных расходов в Европе (хотя понятно, что РФ может снизить военные расходы, только если закончится война в Украине).

И в целом о Трампе и его инициативах Путин отзывался очень позитивно.



То есть внешне наблюдается невиданное со временем дружбы Путина с Джорджем Бушем-младшим в начале нулевых единение России и США сразу по многим вопросам, включая войну в Украине.

Что все это значит

По одной из версий, которая все шире распространяется в ЕС и в Украине, сейчас формируется альянс Москвы и Вашингтона для противостояния "либеральной" Европе. И в рамках этого альянса уже согласована и схема завершения войны в Украине на неких выгодных для Путина и Трампа условиях, вплоть до признания захваченных украинских территорий российскими. Плюс - отстранение Зеленского от власти. В качестве же уступки Киеву и Европе Путин готов позволить размещение миротворцев, чтобы ускорить подписание соглашения (хотя, повторимся, не факт, что это Путин Трампу действительно обещал - подтверждений или опровержений Кремля по миротворцам пока нет).

Также считается, что цель Вашингтона, ради которой он и сближается с Кремлем, оторвать Россию от Китая. Впрочем, то, что КНР публично поддержала переговорный процесс между Трампом и Путиным, а также проголосовала вместе с США и РФ за американскую резолюцию в ООН о скорейшем завершении войны, показывают, что ситуация не столь линейна. И что отношения в треугольнике США - Китай - Россия могут быть более глубокими, чем кажется внешним наблюдателям.

Вторая версия - никаких стратегических договоренностей между США и РФ нет. Путин же просто решает важные для себя тактические задачи по войне в Украине. Он исходит из того, что Зеленский будет торпедировать любые мирные договоренности, опасаясь потерять власть и параллельно пытаясь создать альянс против Трампа с Европой. А потому Кремль сейчас может обещать Трампу все что угодно – хоть согласие на миротворцев, хоть сокращение военных расходов, хоть редкоземельные металлы на Донбассе, алюминий в Сибири и нефть в Арктике, хоть готовность немедленно прекратить огонь. Цель – показать, что именно Зеленский, а не РФ, является сейчас главным "тормозом" мирного процесса, навлекая на президента Украины гнев Трампа. Задача-максимум - "продавить" таким образом Зеленского по основным условиям завершения войны (включая его уход с поста президента). Задача-минимум, если войну закончить не удастся, – сделать так, чтобы все (и в первую очередь Трамп) видели главным виновником этого Зеленского и побудить США прекратить помощь Украине и, возможно, снять санкции с РФ. И то, и другое изменит расклад сил в войне в пользу России. И позволит через некоторое время вновь вернуться к мирным переговорам, но уже на гораздо более худших для Киева условиях. Подобной тактике Путина немало способствуют заявления и действия самого Зеленского, который последовательно выступает против скорейшего завершения войны и проводит в Киеве встречи европейских лидеров, на которых звучат речи в духе "мир опаснее войны".



Есть ли действительно некие стратегические договоренности между США и Россией либо речь идет просто о тактических маневрах, станет понятно из динамики предстоящих событий и из итогов намеченных на ближайшее время контактов Москвы и Вашингтона.