Министр обороны Украины Рустем Умеров примет участие в переговорах Украины и США, которые пройдут в Саудовской Аравии 24 марта.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместном брифинге с чешским президентом Петром Павелом.

"Команда будет на довольно высоком уровне, это техническо-профессиональные люди. Также отдельно будет министр обороны, и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными", – сказал он .

Отвечая на вопрос журналистов о возможности подписания соглашений или договоренностей в Саудовской Аравии, Зеленский также отметил, что не может сказать, чем закончится эта встреча, однако "было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приблизить к полному прекращению огня".

Сегодня спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что переговорщики от Украины не будут прямо контактировать с представителями российской стороны на переговорах в Саудовской Аравии.

А Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, Киев и Москва уже наметили очертания соглашения об урегулировании войны в Украине.