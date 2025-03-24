Государственные агентства и компании массово получают письма от центральной власти с просьбой предоставить информацию о "достижениях в рамках выполнения предвыборной программы президента Украины".

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Департамент стратегического планирования и региональной политики Министерства развития общин и территорий Украины обращается с просьбой срочно, в срок до 12:00 24.03.2025 предоставить информацию о достижениях в рамках выполнения предвыборной программы президента Украины с упоминанием информации в соответствии с формой презентации и с учетом и в контексте презентаций Мнистерства образования и науки и Минцифры", - сказано в опубликованном документе.

По словам Гончаренко, таким образом Офис президента готовится к выборам.

Напомним, на днях специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Зеленский уже согласился на проведение выборов.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк газете Le Repubblica сообщил, что Украина не будет отменять военное положение и проводить выборы в случае объявления 30-дневного перемирия на фронте.

Сам Зеленский говорил, что выборы состоятся только после завершения войны, а не при объявлении перемирия.