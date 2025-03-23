Президент США Дональд Трамп не считает, что в мире есть кто-то, кто, кроме него, может остановить Владимира Путина.

Об этом он заявил во время интервью Клею Трейвисе.

По словам Трампа, он "отлично знает" Путина.

"Он (Путин - Ред.) никуда не вторгся, когда я был президентом", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что российские военные действия в Грузии и Крыму происходили при президенте Джордже Буше и президенте Бараке Обаме. А полномасштабное вторжение в Украину произошло, когда президент Джо Байден был в должности.

"Я не думаю, что в мире есть кто-нибудь, кто остановит Путина, кроме меня, и я думаю, что я смогу его остановить. У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Они теряют 2500 маленьких детей в неделю, и они россияне, и они украинцы", - заявио Трамп.

Ранее СМИ писали, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией к Пасхе.

Также Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что Вашингтон вместе с Киевом и Москвой уже наметили очертания соглашения об урегулировании войны в Украине.