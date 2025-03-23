Соединенные Штаты Америки стремятся достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией до Пасхи 20 апреля.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий у сторон конфликта.

Отмечается, что также в Белом доме пока не согласились на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о прекращении огня.

"Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к дипломатическому триумфу заставит его пожертвовать интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих российских атак. Они утверждают, что Путин тянет время, чтобы добиться от Трампа большего количества уступок и большего продвижения на поле боя", - говорится в статье.

Напомним, Россия выставляет прекращение поставок оружия для Украины после прекращения огня одним из условий своего согласия на перемирие.

При этом президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что Вашингтон вместе с Киевом и Москвой уже наметили очертания соглашения об урегулировании войны в Украине.