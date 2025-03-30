Президент Финляндии Александр Стубб предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу определить 20 апреля как дату полного прекращения огня в Украине.

Заявление прозвучало в ходе субботнего визита Стубба в США, передаёт финское издание Yle.

По мнению президента Финляндии, определение чёткой даты для достижения перемирия стало бы важным шагом к его реализации. Также финский лидер напомнил, что в этот день и православные, и католики отмечают в этом году Пасху.

Издание отмечает, что кроме этого, 20 апреля исполняется три месяца с момента вступления Трампа в должность президента Соединённых Штатов.

Эта дата также уже давно обсуждается в СМИ и разного рода информационных утечках в качестве ключевой для прекращения огня между Россией и Украиной.

Возвращаясь из США, Стубб сказал журналистам, что терпение Трампа по отношению к России "иссякает", и что у Вашингтона имеются "далеко идущие планы", если Москва откажется от перемирия.

Сообщается, что финский президент вчера семь часов играл с Трампом в гольф. Сегодня он уже вернулся в Европу.

Напомним, что сегодня Дональд Трамп предупредил РФ о возможном введении вторичных пошлин на российскую нефть, если через месяц Москва не согласится на полное прекращение огня.

Ранее в Bloomberg писали, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией к Пасхе.