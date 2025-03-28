Премьер Италии Джорджа Мелони верит, что глава РФ Владимир Путин будет исполнять мирное соглашение с Украиной, если президент США Дональд Трамп добьётся подписания такого документа.

Об этом глава итальянского правительства заявила в интервью британской газеты Financial Times.

"Трамп часто говорит, что, если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать её. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин её будет соблюдать. Проблема в том, что будет после", – сказала политик.

Также Мелони заявила, что считает слишком сложной и рискованной идею ввода миротворческого контингента в Украину. По её мнению, развертывание "сил гарантирования" на территории, подконтрольной Киеву, Путин может воспринять как провокацию.

"Здесь надо быть осторожными. Это может рассматриваться больше как угроза", – сказала премьер.

Ранее Италия и Хорватия выступили против отправки военных в Украину.

При этом, как заявила Мелони, Рим не предполагает никакого участия в возможном развёртывании западных военных в Украине и выступила за привлечение США к следующей встрече "коалиции желающих".

Перед этим Джорджа Мелони заявила, что Рим не планирует отправлять миротворцев на территории, подконтрольные Киеву.