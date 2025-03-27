После саммита "коалиции желающих" Италия и Хорватия заявили, что не собираются направлять свои военные контингенты на подконтрольные Киеву территории.

Так, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сообщила журналистам, что Рим не предполагает никакого участия в возможном развёртывании западных военных в Украине. Также она выступала за привлечение к следующей встрече "коалиции желающих" представителей США.

"Хорватский солдат не поедет в Украину при любой договорённости", – в свою очередь, написал в соцсетях президент Хорватии Зоран Миланович.

Напомним, Мелони уже заявляла, что Италия не планирует отправлять своих миротворцев в Украину. Премьер-министр подтверждала, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнёрами, а также с Соединёнными Штатами для определения надёжных и эффективных гарантий безопасности для Украины, но акцентировала внимание на том, что национальное участие в возможных военных операциях не предусматривается.

Ранее западные СМИ писали, что Франция и Великобритания начали отходить от своих предложений о миротворцах в помощь Украине.