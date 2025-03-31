Соединенные Штаты и Россия начали дискуссии о редкоземельных металлах и проектах по их добыче в РФ.

Об этом сообщил российской газете "Известия" спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества", - сказал он и добавил, что некоторые компании проявили интерес к участию в совместных проектах.

Напомним, по данным западных СМИ, уроженец Киева Дмитриев является главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением президента США Дональда Трампа.

Как мы писали, еще в конце февраля Трамп заявил, что пытается заключить с Россией несколько соглашений об экономическом развитии. В свою очередь Путин сказал, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает "ресурсное" предложение Путина новому президенту США.

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