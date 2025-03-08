США рассматривают заключение сделки по редкоземельным металлам с Демократической Республикой Конго.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Государственном департаменте.

По информации издания, письмо с таким предложение было адресовано госсекретарю США Марко Рубио.

"Являясь крупнейшим в мире поставщиком кобальта и крупным производителем лития, тантала и урана, ресурсы ДРК неотъемлемы от промышленной конкурентоспособности и национальной безопасности США. Партнерство представляет собой уникальную возможность для Соединенных Штатов создать надежную и эксклюзивную цепочку поставок", - говорится в сообщении.

В письме от ДРК предлагается операционный контроль и "эксклюзивные права на добычу и экспорт" полезных ископаемых, участие в строительстве глубоководного порта на атлантическом побережье Конго, а также создание совместного стратегического запаса полезных ископаемых. В обмен на это от США ожидают поддержки вооруженных сил ДРК: оборудования, обучения солдат, а также предоставления прямой помощи в обеспечении безопасности.

Они получат доступ к военным базам "для защиты стратегически важных ресурсов".

Отмечается, что в ответе на письмо Госдепартамент США сообщил, что администрация президента Дональда Трампа Трампа "открыта для обсуждения партнерства в этом секторе".

Накануне спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина и США могут подписать соглашение о недрах в ходе встречи на следующей неделе в Эр-Рияде, однако пока такой четкой договоренности нет.

Ранее Bloomberg писал, что США требуют от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с РФ в качестве условия подписания сделки о полезных ископаемых.