В среду, 27 октября, в Австрии установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 выявили у 4 261 человека - это самый большой суточный прирост в стране в 2021 году.

Об этом сообщает The Local.

В прошлый раз в Австрии суточный прирост новых случаев коронавируса превысил четыре тысячи в ноябре прошлого года. Зафиксированный 27 октября показатель 4 261 выше среднего недельного показателя, который составлял примерно 3,5 тысячи.

Но стоит отметить, что по средам показатели заболеваемости в Австрии обычно выше, чем в другие дни недели. Это связано с тем, что еженедельные тесты во многих школах и на рабочих местах проводятся в понедельник, а результаты обрабатываются по вторникам и отображаются в среду.

В то же время пациентов с коронавирусом, которые лечатся в больницах, также увеличилось, достигнув 1257 человек, что более чем на 30% превышает показатель предыдущей недели.

В издании указывают, что в Австрии есть проблема с вакцинацией населения от коронавируса. Только 62,3% вакцинированы полностью - это ниже, чем у западноевропейских соседей страны.

При этом Верхняя Австрия, штат с самым низким уровнем вакцинации, также имеет самый высокий уровень заболеваемости.

Напомним, в Австрии подготовили два этапа локдауна для невакцинированных граждан. Если в реанимациях будет занято 30% коек, могут ввести ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины.

Также "Страна" сообщала, что США внесли Украину в список стран с "высшим уровнем опасности" из-за коронавируса.