Лоукостер Wizz Air ожидает, что убытки компании в четвертом квартале превысят потери третьего квартала в 241,2 млн долларов. Причиной этого называют неопределенность ограничений на передвижение в Европе в январе-марте 2022 года, сообщает Reuters.

Как заявляют в Wizz Air, появление штамма коронавируса Omicron ударило по продажам во второй части третьего финансового квартала. Также ожидается, что на продажи повлияет неопределенность путешествий в январе, феврале и части марта.

По словам гендиректора Йожефа Варади, Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места и заняла более сильную позицию, чтобы конкурировать с такими компаниями как Ryanair и easyJet, как только наступит долгожданное восстановление.

Также авиакомпания заметила скачок спроса в Британии после того, как правительство объявило о послаблении ограничений в понедельник.

"Мы ожидаем очень сильного возобновления спроса в ближайшие несколько месяцев", - сказал Варади.

При этом глава Wizz Air добавил, что в краткосрочной перспективе цены на билеты возрастут из-за увеличения производственных затрат, цен на топливо, зарплат и нормативных изменений.

Варади прогнозирует возобновление рынка к лету этого года.

Он добавил, что количество перелетов превысит на 50% показатели "доковидного" 2019 года в августе-сентябре.

Ранее "Страна" писала о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет вечерние рейсы в Украину из-за "политической напряженности".

Также мы сообщали, что авиакомпании отменили более 4,5 тыс рейсов по всему миру из-за "Омикрона".