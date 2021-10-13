После подписания договора об "открытом небе" между Украиной и ЕС лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила об открытии 27 новых направлений из Киева, Одессы, Харькова и Львова.

Об этом сообщает Lowcost.

Wizz Air запустит самолеты в Испанию, Швейцарию, Бельгию, Грецию, Нидерланды, Францию, Португалию, Италию и Чехию. Большинство рейсов запустят весной-летом 2022 года.

Из Киева авиакомпания запустит 12 рейсов: в Аликанте, Барселону, Базель, Брюссель (Шарлеруа), Ханью, Эйндховен, Мадрид, Малагу, Ниццу, Париж (Бове), Пальма-де-Майорку, Порто.

авиакомпания запустит 12 рейсов: в Аликанте, Барселону, Базель, Брюссель (Шарлеруа), Ханью, Эйндховен, Мадрид, Малагу, Ниццу, Париж (Бове), Пальма-де-Майорку, Порто. Из Львова лоукостер будет летать в 8 городов: Афины, Барселону, Брюссель (Шарлеруа), Эйндховен, Мадрид, Париж, Салоники и Венецию (Тревизо).

лоукостер будет летать в 8 городов: Афины, Барселону, Брюссель (Шарлеруа), Эйндховен, Мадрид, Париж, Салоники и Венецию (Тревизо). Из Харькова Wizz Air запустит 3 новых направления: в Пардубице, Рим (Фьюмичино) и Салоники.

Wizz Air запустит 3 новых направления: в Пардубице, Рим (Фьюмичино) и Салоники. Из Одессы самолеты будут летать в три новых города: Афины, Пардубице и Лондон (Лутон).

Напомним, "Страна" писала о том, что значит "открытие неба" между Украиной и ЕС, соглашение о котором было подписано на саммите Украина-ЕС 12 октября.

Также мы рассказывали, что Wizz Air в прошлом году ввела новый сбор: за предоставление мест рядом нужно отдать 12 евро.