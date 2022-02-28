Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения альянсом бесполетной зоны над Украиной. Также, по его словам, у стран альянса нет намерений вводить войска на Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве.

"То есть концепция у НАТО прежняя - поможем Украине деньгами и оружием, но сами воевать не будем. Разве что неофициально - через добровольцев и спецподразделения "под прикрытием". А беспилотную зону неофициально не введёшь", - анализирует заявление Столтенберга Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Столтенберг заявлял, что Россия разрушила мир в Европе и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России.

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту бессмысленную войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога. "Мир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором, и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит", – сказал генсек НАТО.

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