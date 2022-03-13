В Луганской области 14 марта запланирована эвакуация. Список городов и места посадки
Завтра, 14 марта, в Луганской области планируется эвакуация мирных жителей, если будет сохраняться режим тишины.
Об этом сообщил глава ВГА Сергей Гайдай.
Он назвал время и места посадки в автобусы к железнодорожной станции Новозолотаровка (поезд ориентировочно в 14:00):
Лисичанск:
11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;
10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".
Северодонецк:
10.00 – МПК Строителей
Рубежное:
в Рубежанский городской совет будет подано:
10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.
12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.
Горное:
12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622
Золотое:
12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный 8а. Галканова Елена 0508158203
Также будет осуществляться подвоз людей из:
1. Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.
2. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.
3.Новоайдар-Северодонецк
В первую очередь эвакуируются женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины.
Напомним, что Рубежное в Луганской области оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Там нет воды, света, отопления. Закрыты магазины и аптеки.
Северодонецк - под обстрелами. Жители прячутся в подвалах.