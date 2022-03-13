Завтра, 14 марта, в Луганской области планируется эвакуация мирных жителей, если будет сохраняться режим тишины.

Об этом сообщил глава ВГА Сергей Гайдай.

Он назвал время и места посадки в автобусы к железнодорожной станции Новозолотаровка (поезд ориентировочно в 14:00):

Лисичанск:

11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;

10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".

Северодонецк:

10.00 – МПК Строителей

Рубежное:

в Рубежанский городской совет будет подано:

10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.

12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горное:

12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622

Золотое:

12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный 8а. Галканова Елена 0508158203

Также будет осуществляться подвоз людей из:

1. Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.

2. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.

3.Новоайдар-Северодонецк

В первую очередь эвакуируются женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины.

Напомним, что Рубежное в Луганской области оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Там нет воды, света, отопления. Закрыты магазины и аптеки.

Северодонецк - под обстрелами. Жители прячутся в подвалах.