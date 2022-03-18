После вражеского ракетного удара по авиаремонтному заводу во Львове, который был нанесен в пятницу, 18 марта, утром, мэр Луцка Игорь Полищук обратился к местным жителям с просьбой отселиться как можно дальше от Луцкого авиаремонтного завода.

"Все вы знаете, что у нас в Луцке есть авиаремонтный завод "Мотор" и к сожалению он находится в зоне риска. Мы не знаем, когда этот удар будет, может его никогда не будет, но сегодняшние события рядом со Львовом показывают нам, что это может произойти. Нужно быть очень осторожным, очень внимательным м позаботиться о своей безопасности заранее", - заявил мэр Луцка.

Он обратился к горожанам, которые живут в непосредственной близости к авиаремонтному заводу, чтобы они по возможности и без паники переехали к родственникам, друзьям, знакомым, к тем людям, которые готовы их принять.

Тех, кто не может найти альтернативу своему жилью, мэр призвал обращаться к секретарю горсовета, который поможет с отселением.

Напомним, по словам мэра Львова Андрея Садового, ракетным ударом был уничтожен авиаремонтный завод, но человеческих жертв нет.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.