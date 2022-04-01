Евросоюз намерен подготовиться к возможным химическим, ядерным и биологическим "инцидентам" на фоне опасений из-за войны в Украине. В план защиты входит и Украина.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Якобы Европа хочет создать запас оборудования, средств защиты и медикаментов на несколько недель или даже месяцев. Он будет доступен жителям стран - членов ЕС, а также государств - партнеров сообщества, в том числе Украины.

По данным Reuters, Франция, председательствующая в ЕС, на внутренних совещаниях сообщества также призвала к созданию на уровне Евросоюза плана по распространению таблеток йодида калия, используемых для защиты населения от радиации.

Согласно обнародованным на этой неделе протоколам двух мартовских встреч экспертов ЕС в области здравоохранения, опасения по поводу ядерных инцидентов в Украине отчасти побудили европейцев к этому шагу.

Получить комментарий Еврокомиссии и представителей Франции при ЕС агентству не удалось.

Напомним, что российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В ее управление уже ввели 11 специалистов "Росатома".

А вот Чернобыльскую АЭС оккупанты на днях покинули вместе с отводом войск от Киева.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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