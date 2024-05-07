Взаимные обвинения Украины и России в использовании химического оружия являются "недостаточно обосноваными".

Об этом заявила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) на своём официальном сайте.

"Информация, предоставленная Организации обеими сторонами, а также информация, имеющаяся в распоряжении Секретариата, недостаточно обоснована", - говорится в заявлении.

В ОЗХО заявляют, что "для проведения каких-либо действий, касающихся обвинений в использовании токсичных химикатов в качестве оружия", в Секретариат ОЗХО должна официально обратиться страна-участник организации. А этого пока не произошло.

"Тем не менее, ситуация остаётся нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия", – отмечают в ОЗХО.

Напомним, недавно США обвинили РФ в использовании в Украине химического оружия. Госдеп заявляет, что россияне неоднократно использовали хлорпикрин против ВСУ, нарушив Конвенцию о химическом оружии.

В прошлом году украинское командование обвиняло Россию в применении химического оружия в районе Новоданиловки на Запорожском направлении.

Также в ВСУ сообщали о применении химического оружия на Бахмутском направлении.