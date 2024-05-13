В Донецкой области взорвали авто воюющего в армии РФ российского депутата
В оккупированной части Донецкой области взорвали автомобиль с депутатом Астраханской областной думы РФ Денисом Харитоновым, который воюет в армии РФ против Украины.
Об этом заявил сам Харитонов в телеграм-канале и опубликовал видео горящей машины.
По его словам, он находился в авто во время взрыва, но не пострадал. Автомобиль сгорел дотла.
Ранее мы публиковали видео покушения на назначенного Россией "зама главы администрации" Херсонщины. Его авто подорвалось на мине, а сам он был доставлен в местную больницу с ранениями средней тяжести.
Также мы рассказывали о том, как в оккупированной РФ Новой Каховке был убит "секретарь" городского отделения партии "Единой России" Владимир Малов. Его подорвали в автомобиле.
Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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