В оккупированной части Донецкой области взорвали автомобиль с депутатом Астраханской областной думы РФ Денисом Харитоновым, который воюет в армии РФ против Украины.

Об этом заявил сам Харитонов в телеграм-канале и опубликовал видео горящей машины.

По его словам, он находился в авто во время взрыва, но не пострадал. Автомобиль сгорел дотла.

Ранее мы публиковали видео покушения на назначенного Россией "зама главы администрации" Херсонщины. Его авто подорвалось на мине, а сам он был доставлен в местную больницу с ранениями средней тяжести.

Также мы рассказывали о том, как в оккупированной РФ Новой Каховке был убит "секретарь" городского отделения партии "Единой России" Владимир Малов. Его подорвали в автомобиле.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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