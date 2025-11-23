В Черниговской области российским ударом уничтожен один из последних генерирующих энергоблоков в регионе.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, российские ударные дроны смогли поразить блок, несмотря на построенные вокруг него укрепления, так как они не предусматривали наличие крыши.

"Две недели назад россияне уничтожили один из последних генерирующих энергоблоков в Черниговской области. Областная энергокомпания "Черниговоблэнерго" построила вокруг подстанции 110 кВ две защитные стены из бетона и песка. Однако крыши не было. Возводить её было бы нецелесообразно, а на строительство нового объекта под землёй не было ни времени, ни денег. В течение трёх дней российские "Шахеды" бомбили комплекс с пикирования. Российский беспилотник-разведчик заснял момент взрыва одного из двух трансформаторов, подняв пламя высоко в ночное небо, видеозапись появилась в Telegram (см. видео - Ред.). Попытки украинских военных сбить последующие беспилотники огнём из стрелкового оружия оказались безуспешными", - пишет The Guardian.

Издание отмечает, что сейчас Украина сталкивается с самой сложной зимой с 2022 года, так как блэкауты стали частью повседневной жизни не только в дальних селах, но и в столице - Киеве.

Чернигов является наиболее пострадавшим регионом, так же как Сумы и Харьков, которые также граничат с Россией.

"Мы без электричества 14 часов в день. Сегодня оно пропало в 5:30 утра, появилось в 10:30 утра и исчезло снова в 13:30. В некоторых районах вообще нет электричества", - рассказала изданию одна из местных жительниц.

Во время отключений электроэнергии лифт в ее девятиэтажном многоквартирном доме не работает, как и электрический насос, который подает воду.

"На четвертом этаже нет воды", - сказала она.

Ранее журналистка Татьяна Николаенко сообщила, что селяне Черниговской области живут практически в каменном веке, поскольку из-за длительного отсутствия электричества недоступны даже элементарные блага.



Напомним, в начале месяца армия РФ впервые сбросила корректируемую авиабомбу на Коропскую общину Черниговской области, расположенную в 70 километрах от границы.







