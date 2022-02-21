Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг участие украинской стороны в обстреле пограничного пункта в Ростовской области и все остальные обвинения в адрес Киева со стороны России и "ЛДНР".

Об этом глава МИД Украиы написал в своем Тwitter-аккаунте.

Он написал, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов, не обстреливал границу с РФ и КПП на территории Российской Федерации. И не планирует это делать.

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение, которое продолжается и по сей день. С тех пор в "ДНР" и "ЛНР" неоднократно обвиняли Вооруженные силы Украины в обстрелах. В свою очередь Украина отрицает планы по наступлению и обстрелы территории "ЛДНР".

Также сообщалось, что 21 февраля в ФСБ РФ заявили, что утром "выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца" был разрушен погранпункт в Ростовской области. Причастность Украины к обстрелу уже опровергли в СНБО и в Госпогранслужбе.

Что касается диверсантов, то в России сообщили об уничтожении "пяти украинских диверсантов и двух БМП, прорывавшихся на территорию РФ". В Украине опровергли эту информацию.