Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Америка, Франция или Великобритания разместят атомное оружие в непосредственной близости от республики, он обратится к России с просьбой - вернуть его государству ядерное оружие.

Об этом белорусский глава рассказал в интервью японскому телеканалу TBS.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - подчеркнул Лукашенко.

Ему был задан вопрос, могут ли измениться планы в случае ухудшения ситуации.

"Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие", - ответил президент Беларуси.

Лукашенко предупредил, что если США, Франция или Великобритания разместят ядерное оружие в непосредственной близости от Белоруссии, он потребует от президента России Владимира Путина вернуть ядерное оружие в республику.

"Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что хорошо знает, кто нанес удар ядерный по Хиросиме и Нагасаки.

"И я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась, - сказал Лукашенко. - Это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас (у США - Ред.) есть ядерное оружие. Вот причина удара США по Хиросиме и Нагасаки", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал, можно ли считать, что измененные недавно на референдуме нормы Конституции Белоруссии позволяют разместить в стране ядерное оружие.

"Конституция, и прежняя, и нынешняя, к этому не имеют никакого отношения, - подчеркнул президент. - Потому что по старой нашей конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и эта, меняя конституцию, мы не думали даже об этом, это выдумка Запада", - ответил Лукашенко и еще раз подчеркнул, что у руководства страны нет планов размещать или производить такое оружие на своей территории.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлению Украины российскому вторжению.

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