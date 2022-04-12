На Буковине незаконно перевозили через границу мужчин, которым запрещено во время войны выезжать из Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram-канале.

По данным следствия, жительница села Бояны Черновицкой области вместе с односельчанином наладили схему незаконной миграции для военнообязанных мужчин. При попытке за 4500 долларов (около 140 тыс. грн - Ред.) доставить военнообязанного в Румынию подозреваемых задержали правоохранители.

Буковинцам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним, ранее пограничники сообщили, что от войны пытались сбежать 2,2 тысячи украинских мужчин.

Также мы писали, что в Раде предлагают 10 лет тюрьмы для мужчин-беглецов от войны в Украине.

Вместе с тем, публиковали перечень документов, которые дают право на выезд из Украины мужчинам призывного возраста.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.