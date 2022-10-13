Зеленский ответил на петицию о визовом режиме с Беларусью
Петиция за установление визового режима с Беларусью набрала необходимые 25 тысяч голосов. На нее уже ответил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом говорится на сайте ОП.
Президент заявил, что на данный момент пограничные пункты пропуска с РБ и так закрыты (кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы). Также временно запрещен доступ граждан Беларуси в Украину.
Сам вопрос о целесообразности визового режима Зеленский направил для изучения в Кабмин.
Напомним, в Украине ввели ранее визовый режим для россиян.
Перед этим в начале мая также появилась петиция о введении визового режима с Россией. Ее автор предлагал ввести визовый режим для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины.
Позже президент Владимир Зеленский поддержал петицию.
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