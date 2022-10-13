Петиция за установление визового режима с Беларусью набрала необходимые 25 тысяч голосов. На нее уже ответил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте ОП.

Президент заявил, что на данный момент пограничные пункты пропуска с РБ и так закрыты (кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы). Также временно запрещен доступ граждан Беларуси в Украину.

Сам вопрос о целесообразности визового режима Зеленский направил для изучения в Кабмин.

Напомним, в Украине ввели ранее визовый режим для россиян.

Перед этим в начале мая также появилась петиция о введении визового режима с Россией. Ее автор предлагал ввести визовый режим для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины.

Позже президент Владимир Зеленский поддержал петицию.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.