Российскую телеведущую Ксению Собчак не пустили в тбилисский бар Dedaena Bar.

Она попыталась войти в заведение, куда пускают только граждан России, которые проходят анкетирование и соглашаются с тем, что Владимир Путин – диктатор и оккупант, а также поддерживают лозунги "Слава Украине!" и "Русский военный корабль, иди нах@й".

Собчак хотела попасть в бар с Дианой Исаковой, дочерью сенатора Эдуарда Исакова от Ханты-Мансийского автономного округа и члена комитета Совета Федерации по экономической политике. Запись дискуссии на входе в заведение попала на видео.

Россияне считают бар "самым русофобским" в грузинской столице. Собчак пыталась пояснить владельцу Дато Лапаури, что он ущемляет людей "по национальному признаку", а тот в ответ объяснил ей, почему у бара такая политика.

"Выделять россиян как нацию в отдельную категорию – это правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-нибудь не пускать?" – спросила Собчак.

Ее возмутило, что в баре не заставляют заполнять анкеты, например, французов.

"То есть если поддерживающий Путина француз приходит в ваш бар – это нормально? Он ничего не подписывает?", - поинтересовалась она.

"Не имеет смысла сравнивать россиян и французов здесь, в Грузии. Я говорю о людях в России. Мы все знаем, что Путин – это избранный лидер. И уже не знаю, справедливым был этот выбор или нет, но это факт: большая часть россиян поддерживают Путина и его политику. Это факт. Поэтому он и президент... 20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч! Каждый десятый грузин в своей собственной стране", — ответил владелец заведения.

На это Собчак парировала, что некоторые приезжающие в Грузию россияне не знают о проблемах Абхазии.

"Они должны знать. Если россияне не знают об Абхазии и Осетии, то они просто невежды и не должны приезжать в Грузию. Таких россиян здесь не ждут, ведь это поддержка российской политики. Если россиянин не знает, что 20% Грузии оккупировано РФ, просто сейчас российская армия находится в Грузии, что российские танки в 20 км отсюда и российские солдаты, считающие себя миротворцами, нелегально находятся здесь и похищают местных жителей. Если они этого не знают, а просто приезжают сюда поесть хачапури, то их здесь не ждут. Невежество – это поддержка", – оппонировал Лапаури.

"А при чем здесь пункт "Слава Украине"? Или зачем соглашаться с тем, что "российский военный корабль идет понятно куда"? К чему здесь это? Какое отношение имеет Украина к Грузии? Если человек против "спецоперации", но он не поддерживает Украину?" - продолжала задавать вопросы Собчак.

Владелец ресторана сказал, что ведущая все равно не сможет попасть в его заведение.

"У нас есть пункт "Я никогда не голосовал за Путина". А ведь мы все знаем, что вы голосовали. Даже если вы там поставите галочку, это будет ложь", – заявил он.

Неделю назад "Страна" писала, что в центр Тбилиси вышла группа активистов с плакатами и громкоговорителями. Они призывали россиян покинуть Грузию.

Между тем в Грузию активно бегут россияне от частичной мобилизации.