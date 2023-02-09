Глава Офиса президента Андрей Ермак переписал свое заявление о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей.

Теперь в его посте сказано, что этот вопрос "похоже может быть решен".

Ранее эта фраза звучала утвердительно: "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".

Отметим, что сегодня в Британии заявили, что не дадут Украине истребители, но помогут закрыть небо дальнобойными ракетами.

Также Эмманюэль Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским и Шольцем поставки Киеву истребителей.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.