Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта в Украине и надеется на его скорое завершение на условиях Киева.

Об этом заявил советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу.

"Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру", – сказал Бэрроу.

Ранее британская разведка сообщала, что у России заканчиваются запасы иранских дронов.

Напомним, в годовщину вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставках Украине дальнобойных ракет из Великобритании.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.