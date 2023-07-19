Рейтинг популярности премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до минимума с момента его вступления в должность в октябре. Это ставит под вопрос победу его партии консерваторов на следующих всеобщих (то есть парламентских) выборах, которые пройдут осенью 2024 года.

Рейтинг составлен по данным опроса YouGov, которые приводит Bloomberg.

Согласно опросу около 65 процентов из двух тысяч британцев относятся к политику неблагоприятно, в то время как 25 процентов одобряют его деятельность.

Рейтинг одобрения политики Сунака с июня обвалился на 40 процентов, или на шесть пунктов.

Как пишет агентство, рекордно низкий рейтинг Сунака подчеркивает трудности, с которыми он сталкивается в попытках восстановить авторитет своей Консервативной партии в глазах британской общественности. Правительство изо всех сил пытается обуздать инфляцию, которая в течение нескольких месяцев более чем в четыре раза превышала официальную цель, ввергая миллионы простых британцев в кризис стоимости жизни, который почти не показывает признаков ослабления.

Несмотря на то, что на последних выборах в 2019 году консерваторы получили подавляющее большинство мест в парламенте, надежды на их сохранение тают. Ставки у букмекеров также показывают, что консерваторы могут проиграть выборы.

Весной мы писали, что в Британии расследуют коррупционный скандал с Сунаком, который не упомянул о бизнесе жены в декларации.

Между тем осенью может уйти с должности министра обороны Британии член кабинета Сунака Бен Уоллес.