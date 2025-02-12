Бывший министр юстиции Грузии и соратник Михаила Саакашвили, а ныне глава департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) Зураб Адеишвили, объявленный на родине в розыск, делал карьеру в Киеве, используя западные гранты и опираясь на связи с Демократической партией США.

Об этом "Стране" сообщают источники в Офисе генпрокурора.

Одним из ключевых проектов, реализованных при участии Адеишвили, стало создание в структуре ведомства Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей. Центр был создан в 2023 году, на него выделили 25 миллионов гривен из бюджета Украины, а также сотни тысяч долларов из средств международной технической помощи, предоставленной США, Великобританией и Евросоюзом. Учитывая, что функции центра (психологическая помощь и юридические консультации) не соответствуют задачам прокуратуры, источники полагают, что часть средств могла быть использована для продвижения личных интересов Адеишвили и его команды.

Средства выделялись под проект Адеишвили благодаря его связям с Международной организацией по развитию права (IDLO, сотрудничала с закрытой Дональдом Трампом USAID) и представителями Демократической партии США. Источники полагают, что при поддержке этих структур Адеишвили, работавший ранее в IDLO, смог занять ключевые позиции в ОГПУ.

Несмотря на отсутствие опыта работы в Украине и незнание украинского законодательства, его назначили директором департамента международно-правового сотрудничества, который занимается вопросами экстрадиции.

Адеишвили также продвигал своих людей на высокие должности. Например, зама генпрокурора Викторию Литвинову, которая до назначения в прокуратуру работала в IDLO юристконсультом. Ещё один близкий к Адеишвили работник органов прокуратуры - начальник департамента криминальной политики и защиты инвестиций Алексей Бонюк, который также попал в генпрокуратуру по квоте грузинской команды.

Кроме того, Адеишвили и его команда добились создания комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв, в состав которой вошел еще один высокопоставленный функционер IDLO Сергей Дрозач. Это позволило людям Адеишвили влиять на назначения в прокуратуре и продвигать своих людей на руководящие должности.

Адеишвили и его соратники пытались получить большинство в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), чтобы контролировать процессы назначения и увольнения прокуроров.

Чиновник также курировал международные визиты и встречи украинских прокуроров, которые, по данным источников, финансировались за счет иностранных грантов. Например, в 2022 году он организовал встречи генпрокурора Андрея Костина с представителями Демократической партии США, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В декабре 2024 года за счет государственных средств США была организована поездка в Вашингтон делегации из Украины - "для ознакомления с работой госорганов, предоставляющих соцгарантии". Возглавляла делегацию Вероника Плотникова, руководитель упомянутого выше Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей, которая является доверенным лицом Адеишвили.

"На фоне постоянных изменений команд в Офисе генпрокурора существенно усилилось влияние на ситуацию представителей международных организаций, в первую очередь Международной организации по развитию права. В течение 2020–2023 годов в ОГПУ сформировалась отдельная группа влияния, представители которой начали активно продвигать своих людей на руководящие должности. Это не было бы проблемой, если бы ставленники международных организаций являлись профессионалами, хорошо понимали проблемы украинской прокуратуры, внедряли международные стандарты. Однако вместо этого они начали заниматься решением собственных проблем. За короткое время новые лица в ОГПУ начали влиять на кадровые назначения, формирование новой законодательной базы, распределение материальных ценностей", - рассказал источник.

Напомним, Грузия в марте 2024 года подала запрос на экстрадицию Адеишвили из Украины. Однако Киев отказал в экстрадиции, что было неудивительно, поскольку за экстрадицию в Украине отвечает департамент, возглавляемый самим Адеишвили.

Также "Страна" писала о причинах розыска чиновника в Грузии.