Западные спецслужбы убеждены, что намерения президента РФ Владимира Путина о "нападении на Украину" серьезны, однако пока что Кремль еще не решил, реализовывать ли планы.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на своих источников в западных и украинских спецслужбах, а также в НАТО.

Издание пишет о том, что в настоящее время планы по вторжению в Украину "лежат в ящике ящика, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Кроме того, источник Bild убежден, что если президент РФ отдаст приказ - российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера".

Атака, по данным источников Bild, может произойти "в конце января - начале февраля".

Источники в НАТО и западных спецслужбах рассказали изданию, что согласно плану вторжение будет происходить в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации Кремлем.

Этап 1: Юг.

По мнению офицера службы безопасности, на первом этапе будет захвачен юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, следовательно, от поставок".

"Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России до границы НАТО с Румынией", - пишет Bild.

Этап 2: Северо-восток.

Этот план включает с себя удар с северо-востока в направлении Харькова, Полтавы и Днепра с целью захвата всей восточной Украины по левому берегу Днепра.

Он предполагает охват и блокирование крупных населенных пунктов.

"Прежде всего, они (российские военные - Ред.) будут города и отключать электричество, газ и продукты питания. Через несколько недель русские могут прославить себя как спасители мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти", - поясняет один из офицеров.

Этап 3: Киев.

Bild убеждены, что, если Беларусь будет готова в качестве отправной точки для атаки российской армии (возможно, при поддержке белорусских войск), то будет реализован план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада.

Кроме того, издание убеждено, что Украина будет вынуждено.

"Украинцы будут сражаться, но они не смогут противостоять крупной атаке русских", - пишет Bild.

По провозам источников издания, если части украинской армии в ходе этих трех этапов смогут избежать полного разгрома и уничтожения, то линия фронта стабилизируется к западу от Киева по линии Коростень-Умань и далее до границы с Молдовой.

Карта "военного вторжения Путина" составленная изданием Bild.

Отметим, что российские власти отрицают подготовку наступления на Украину и утверждают, что заявления об этом - "дымовая завеса", чтоб скрыть подготовку силовой операции ВСУ на Донбассе. Также в ходу версия, что эти заявления имеют целью повлиять на решение европейцев и отсрочить запуск "Северного потока-2".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о возможных сценариях большой войны.

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