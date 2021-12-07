Белый дом опубликовал фотографию из кабинета президента Джо Байдена во время переговоров 7 декабря с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые продолжались два часа.

Снимок появился в Фейсбуке Белого дома.

"Президент Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Путиным, чтобы обсудить ряд тем в отношениях между США и Россией, включая нашу озабоченность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, кибер-атак и региональных проблем", - сказано в сопроводительном тексте к фото.

Как видно на изображении, в кабинете главы Белого дома собрался целый совет из чиновников. По правую руку от президента сидит глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Путин, как сообщают российские издания, был в своем кабинете один и периодически вызывал нужных для переговоров людей кнопкой.

Как писала "Страна", в начале переговоров пресс-служба Кремля опубликовала в сети короткое видео онлайн-встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Больше никаких информации, фото и видео за все два часа переговоров от глав стран не появлялось.

Уже после встречи в формате видеосвязи Белый дом коротко перечислил темы, которые обсуждали Путин и Байден.