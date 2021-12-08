США не уверены, что Россия решила напасть на Украину.

Об этом 7 декабря на брифинге по итогам переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, в Белом доме не видят сигналов, свидетельствующих о принятом решении президента Путина о вторжении.

"Мы все еще не считаем, что президент Путин принял решение", - сказал представитель Белого дома.

Вместе с тем, добавил он, президент США изложил российскому коллеге, какие будут последствия в случае вторжения и как избежать этого.

Между тем, как писала "Страна", заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила прямо противоположное. По ее словам, США считают, будто Россия готова атаковать Украину половиной всех сухопутных войск. Москва планирует привлечь к силовой операции "примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала", сказала Нуланд.

Более того, на Западе и в США в частности уже нарисовали карты с изображением, как Путин будет вторгаться на Украину. "Страна" подробно разбирала эту "аналитику".