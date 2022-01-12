Соединенные Штаты Америки в рамках оказания "тайной помощи" Украине намерены поставить радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

По данным издания, США в рамках этого пакета помощи намерены направить своему европейскому партнеру "радарную систему и некоторое морское оборудование".

Издание не уточняет, когда именно начнутся первые поставки и что именно в них войдет.



Также, по информации Politico, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств.

В рамках данного механизма глава государства может поручить госсекретарю обратиться к министру обороны за отправкой числящегося за Пентагоном оборудования в страну, "находящуюся в опасности".

Вслед за этим администрация президента должна уведомить конгресс о том, что "непредвиденная ситуация требует оказания другой стране немедленной военной помощи".

Тем не менее, как утверждают несколько опрошенных изданием конгрессменов, они впервые услышали о данной процедуре лишь во время недавнего закрытого брифинга.

Кроме того, собеседники издания уточнили, что поставки дополнительной помощи Киеву в рамках 200 миллионов долларов еще не начались, поскольку процесс списания средств завершился лишь недавно.

Напомним, что американская военная делегация в ходе недавнего визита в Украину изучала потребности страны в средствах противовоздушной обороны.

Ранее "Страна" сообщала, что 11 декабря ABC News информировало, что в США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Также мы писали, что по информации NBC, администрация Байдена обсуждает передачу Украине "Стингеров".