В Пентагоне снова заявили о беспокойстве по поводу действий России у границ Украины. Также в Минобороны США сообщили, что Вашингтону не известны цели этих действий.

Об этом со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина сообщает ТАСС.

"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует (президент РФ Владимир) Путин, но эти передвижения войск, определенно, привлекают наше внимание", - сказал Остин.

Министр обороны сказал, что регулярно говорит на этот счет с главой Европейского командования Вооруженных сил США генералом Тодом Уолтерсом. По словам Ллойда, поддержка Вашингтона территориальной целостности и независимости Украины остается незыблемой.

Остин призвал Россию "быть более прозрачной в своих намерениях и принять меры для выполнения минских соглашений".

Напомним, по информации Bloomberg, США и Европа грозят России новыми санкциями в случае нападения на Украину.

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